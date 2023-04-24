Брэду Питту разрешили сделать круг на Гран-при «Формулы-1»

При этом прогрев пройдёт на реальных соревнованиях, а на заезде будут присутствовать и другие спортсмены. Съёмка заезда будет использована в новом фильме об автогонках, в котором Питт сыграет главную роль. На такой ход авторы ленты решились ради максимальной реалистичности сцены. Отмечается, что для реализации этой идеи кинопроизводители оформили страховку на сотни миллионов долларов.