Брэду Питту разрешили сделать круг на Гран-при «Формулы-1»

Американскому актёру Брэду Питту разрешили совершить прогревочный заезд на трассе «Сильверстоун» в Великобритании. Об этом сообщает «Говорит Москва».
При этом прогрев пройдёт на реальных соревнованиях, а на заезде будут присутствовать и другие спортсмены. Съёмка заезда будет использована в новом фильме об автогонках, в котором Питт сыграет главную роль. На такой ход авторы ленты решились ради максимальной реалистичности сцены. Отмечается, что для реализации этой идеи кинопроизводители оформили страховку на сотни миллионов долларов.
Прогревочный круг также называют «парадным» – его проезжают на меньшей скорости, чем та, которую болиды развивают во время соревнований.
Ранее стало известно, что помимо Брэда Питта в фильме примет участие Демсон Идрис.