Штайнер: топ-команды не смотрят в сторону Льюиса Хэмилтона

«Я не сомневаюсь в способностях Льюиса, но я просто хочу сказать, что не вижу его в другом месте, потому что другие топ-команды не смотрят в его сторону. Одна команда не может всегда побеждать. Это соревнование. Формула-1 — это не Формула-Мерседес! «Мерседес» провёл восемь хороших лет, но ничто не вечно, как мы все знаем», — приводит слова Штайнера Daily Mail.