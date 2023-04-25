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Евросоюз ввел новые санкции против Мазепина через 8 дней после проигрыша суда

Евросоюз ввёл новые санкции поротив российского гонщика, экс-пилот Формулы-1 Никиты Мазепина.

ЕС ввел новые санкции против Мазепина через 8 дней после проигрыша суда
© Соцсети

«Я очень надеюсь, что у меня будет возможность вернуться в большой спорт, в Формулу-1, но на сегодняшний день это достаточно трудно. Сейчас я занимаюсь своим благотворительным фондом, у нас очень много людей, с которыми мы сотрудничаем. Если завтра появится такая возможность, снимутся санкции, по-настоящему вступят в силу обеспечительные меры, а не так, как сейчас… То я готов.

У меня много коллег-юристов, которые работают над тем, чтобы дать мне возможность вернуться в тот вид спорта, который вроде как может быть нейтральным. Но на данный момент такого прям успеха нет. Мы выиграли суд 2 марта, но, к сожалению, уже 10 марта были введены повторные санкции. Письмо, которое мы получили от суда, на эти новые санкции не распространяется. Получается, надо опять подавать в суд», — сказал Мазепин.

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