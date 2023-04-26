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Умер один из первых призеров "Дакара" среди россиян Николай Страхов

Один из первых призеров ралли-рейда "Дакар" среди российских автогонщиков Николай Страхов умер в возрасте 62 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды "Камаз-мастер".

Умер один из первых призеров "Дакара" среди россиян
© kamazmaster.ru

"Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента ее создания, прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля на 63-м году жизни. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь - таким Николай Страхов навсегда останется в нашей памяти", - говорится в заявлении.

В 1991 году Страхов, Владимир Гольцов и Фирдаус Кабиров заняли второе место по итогам гонки и стали первыми призерами соревнований из России.

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