В «Астон Мартин» объяснили, почему болиды Формулы-1 похожи друг на друга

«Сейчас мы пришли к регламенту, который, без сомнения, является самым сложным и запутанным в истории Формулы-1. Как минимум, если говорить о размере регламента, количестве правил и поправок – как в техническом регламенте, так и спортивном. Это самый сложный регламент с точки зрения проверки соблюдения правил.

Из лучших побуждений мы пытались создать регламент, чтобы повысить зрелищность и улучшить гонки. Однако в итоге мы получили свод правил, которые практически вынуждают вас проектировать свой болид строго определённым образом. Причина того, что машины похожи друг на друга в том, что технический регламент фактически вынуждает все команды проектировать свои болиды определённым образом. Этот регламент не оставляет поля для инноваций", — приводит слова Дэна Фэллоуза GPBlog.