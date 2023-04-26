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Технический директор «Астон Мартин» объяснил, почему болиды Формулы-1 похожи друг на друга

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз высказался о техническом регламенте Формулы-1.

В «Астон Мартин» объяснили, почему болиды Формулы-1 похожи друг на друга
© globallookpress.com

«Сейчас мы пришли к регламенту, который, без сомнения, является самым сложным и запутанным в истории Формулы-1. Как минимум, если говорить о размере регламента, количестве правил и поправок – как в техническом регламенте, так и спортивном. Это самый сложный регламент с точки зрения проверки соблюдения правил.

Из лучших побуждений мы пытались создать регламент, чтобы повысить зрелищность и улучшить гонки. Однако в итоге мы получили свод правил, которые практически вынуждают вас проектировать свой болид строго определённым образом. Причина того, что машины похожи друг на друга в том, что технический регламент фактически вынуждает все команды проектировать свои болиды определённым образом. Этот регламент не оставляет поля для инноваций", — приводит слова Дэна Фэллоуза GPBlog.

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