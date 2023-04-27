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1 час назад

Власти Армении призвали «Формулу-1» выступить против «политики этнической чистки в Нагорном Карабахе» перед Гран-при Азербайджана

Sports.ruиещё 1

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении обратилось к «Формуле-1» и спортивному сообществу в связи с проведением Гран-при Азербайджана.

В Армении обратились к «Формуле-1» в связи с проведением Гран-при Азербайджана
Фото: Sports.ruSports.ru

Этап состоится с 28 по 30 апреля на городской трассе в Баку. С декабря 2022 года продолжается блокада Нагорного Карабаха.

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Власти Армении считают, что действия Азербайджана являются «попыткой осуществить этническую чистку армянского населения», а организация международных спортивных мероприятий направлена на отвлечение внимания.

«Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения призывает организаторов европейского турнира «Гран-при Формулы-1 2023», который состоится 28-30 апреля в столице Азербайджанской Республики, Баку, и международное спортивное сообщество выразить ноту протеста против политики этнической чистки в Нагорном Карабахе, проводимой азербайджанскими властями.

МОНКС РА обращает внимание спортивной общественности на то, что с 12 декабря 2022 года Азербайджанская Республика незаконно блокировала единственную дорогу, Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и миром, создав все условия для образования гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. 22 февраля 2023 года Международный суд ООН удовлетворил иск Армении, обязав Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор. До сего дня Азербайджан не только не выполнил решение суда, но и прекратил подачу газа и электричества. 23 апреля власти Азербайджана незаконным путем установили контрольно-пропускной пункт в гуманитарном коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, фактически взяв в заложники 120 000 армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Руководствуясь данной политикой, азербайджанские власти пытаются осуществить этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха, вынудив покинуть родные места проживания.

Организация европейского турнира «Гран-при Формулы-1 2023» в Баку, в сущности, направлена на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха.

Призываем организаторов и участников «Гран-при Формулы-1 2023» не становиться участником сокрытия политики этнических чисток», – говорится в заявлении министерства.

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