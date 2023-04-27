Пилот «Астон Мартин» Алонсо ответил на вопрос об отношениях с певицей Тейлор Свифт

«Мне нечего сказать по этому поводу. Я уже ответил, мне больше нечего сказать. Уверен, что нас в Баку ждёт очень сложный формат гонки, так что, думаю, у вас много вопросов об этом», — ответил Фернандо Алонсо с улыбкой на лице.