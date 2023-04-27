Леклер высказался о возможности записи совместной песни с Хэмилтоном

«Это было бы круто, потому что я думаю, что Льюи умеет петь. Я не знаю, что ему нравится петь. Если это песни о депрессии, то, возможно, я напишу ту, которая ему подойдёт. Но да, мои песни не самые жизнерадостные. Но кто знает, почему бы и нет? На это было бы интересно посмотреть», — сказал ШарлШарль Леклер на пресс-конференции.