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Болид Пьера Гасли загорелся на первой тренировке Гран-при Азербайджана

В настоящий момент на уличной трассе в Баку проходит первая тренировка Гран-при Азербайджана. Пилот «Альпин» Пьер Гасли был вынужден досрочно завершить сессию. Причина тому – пожар, который возник на его болиде. Заезд остановили красными флагами. Сейчас огонь на автомобиле Пьера тушат.

Ранее стало известно, что Гасли избежал дисквалификации на Гран-при Азербайджана, так как не получил штрафных баллов за столкновение на этапе в Австралии со своим партнёром по команде Эстебаном Оконом. В своём решении по итогам разбирательств аварии на 57-м круге Гран-при Австралии судьи постановили, что считают произошедшее гоночным инцидентом.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию первой тренировки Гран-при Азербайджана.

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