Квалификация Гран-при Азербайджана прервана красными флагами из-за аварии

Причиной стала авария гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриза.

Первый сегмент квалификации четвертого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана прерван красными флагами из-за аварии пилота «Альфа Таури» Ника де Вриза.

Нидерландский дебютант «Формулы-1» потерял управление в третьем повороте и врезался в отбойники, заблокировав движение.

Машина повредила серьезные повреждения, участие де Вриза, с которым все в порядке, в субботнем спринте под вопросом.