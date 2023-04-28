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Квалификация Гран-при Азербайджана прервана красными флагами из-за аварии

Причиной стала авария гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриза.

Квалификация Гран-при Азербайджана прервана красными флагами из-за аварии
© РИА Новости

Первый сегмент квалификации четвертого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана прерван красными флагами из-за аварии пилота «Альфа Таури» Ника де Вриза.

Нидерландский дебютант «Формулы-1» потерял управление в третьем повороте и врезался в отбойники, заблокировав движение.

Машина повредила серьезные повреждения, участие де Вриза, с которым все в порядке, в субботнем спринте под вопросом.

Четвертый этап чемпионата мира проходит в Баку и впервые проводится по новому формату – квалификация воскресной гонки проходит в пятницу, а суббота будет полностью посвящена спринту.

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