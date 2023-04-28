Пилот Ferrari Шарль Леклер третий раз подряд выиграл квалификацию Гран При Азербайджана. Вторым стал Макс Ферстаппен, а замкнул тройку быстрейших Серхио Перес.

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В первом сегменте Леклер возглавил протокол со временем круга 1.41,269, Ферстаппен уступил монегаску 0,129, а Алонсо – 0,451. Сессия дважды была прервана красными флагами: сперва в аварию попал Ник де Врис, а через пару минут после возобновления Гасли настигли проблемы с двигателем – уже второй раз за день. Помимо де Вриса и Гасли, квалификация завершилась для Магнуссена, Хюлькенберга и Чжоу.

Второй сегмент прошёл спокойнее, за исключением нескольких ошибок. Протокол возглавил Ферстаппен, улучшив быстрейший круг первого сегмента почти на полсекунды, вторым стал Леклер, третьим – Перес. Не прошли в финал Рассел, Окон, Албон, Боттас и Саржант.

В первой попытке третьего сегмента тройка лидеров не изменилась. Ферстаппен установил время 1.40,445, а Леклер завершил круг ровно с таким же временем. Перес уступил лидерам 0,118 секунды, Сайнс – 0,571, а Хэмилтон – 0,732. В финальной попытке Леклер вырвался вперёд, проехав круг за 1.40,203, Ферстаппен уступил ему 0,188 секунды, а Перес – 0,292. Сайнс стал четвёртым, а Хэмилтон замкнул топ-5.

Результаты квалификации Гран При Азербайджана