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Перес выиграл Гран-при Азербайджана, Ферстаппен — второй, Леклер — третий

На городском автодроме в Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана. Победу по её итогам одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который днём ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.

Перес выиграл Гран-при Азербайджана
© Чемпионат.com

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, напротив, впервые в сезоне не попал на подиум и занял четвёртое место. Льюис Хэмилтон стат шестым.

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