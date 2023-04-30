Перес выиграл Гран-при Азербайджана

На городском автодроме в Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана. Победу по её итогам одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который днём ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.