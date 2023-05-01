Ферстаппен оценил работу Серхио Переса на Гран-при Азербайджана

«Также очень важно признавать и ценить, когда кто-то проделал отличную работу. Именно это и произошло в это воскресенье с Пересом. Мы будем продолжать бороться до конца сезона, но это нормально, потому что мы делаем это всю жизнь», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.