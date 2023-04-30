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Ферстаппен рассказал о двух проблемах, помешавших догнать Переса

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги гонки Гран-при Азербайджана, в которой ему не удалось одержать победу.

Ферстаппен рассказал о двух проблемах, помешавших догнать Переса
© Чемпионат.com

«С сейфти-каром нам не повезло, после чего я старался атаковать и быть близко к нему, чтобы атаковать с DRS. Думаю, шины немного перегревались, когда я старался ехать ближе. Кроме того, проблемы с балансом не позволяли ехать стабильно. Когда удалось разобраться с этим, то я бы сказал, что последние десять кругов получились весьма хорошими, но было немного поздновато.

Тем не менее это хороший результат для команды. Сезон длинный, трассы сильно отличаются друг от друга — в Майами трек совсем другой. Но мы продолжаем учиться каждый уикенд», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победу по итогам гонки в Баку одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который днём ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.

После Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте с 87 очками в активе.

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