Ферстаппен рассказал о двух проблемах, помешавших догнать Переса

«С сейфти-каром нам не повезло, после чего я старался атаковать и быть близко к нему, чтобы атаковать с DRS. Думаю, шины немного перегревались, когда я старался ехать ближе. Кроме того, проблемы с балансом не позволяли ехать стабильно. Когда удалось разобраться с этим, то я бы сказал, что последние десять кругов получились весьма хорошими, но было немного поздновато.



Тем не менее это хороший результат для команды. Сезон длинный, трассы сильно отличаются друг от друга — в Майами трек совсем другой. Но мы продолжаем учиться каждый уикенд», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.