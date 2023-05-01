$80.51-1.0588.37-1.83

Леклер и Ферстаппен перепутали места на подиуме Гран-при Азербайджана

Гонщики «Феррари» и «Ред Булл» Шарль Леклер и Макс Ферстаппен случайно заняли места друг друга на подиуме после гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1. Монегаск, первым вышедший на подиум, поднялся на ступеньку, которая предназначалась для обладателя второго места, а появившийся следом Ферстаппен расположился на ступени для пилота, финишировавшего третьим. Ошибка стала очевидной, когда в графике телетрансляции Формулы-1 появились титры, а на экран за подиумом вывели флаги гонщиков: позади Леклера оказался флаг Нидерландов, а за Ферстаппеном — флаг Монако.

Леклер и Ферстаппен перепутали места на подиуме Гран-при Азербайджана
© Чемпионат.com

При этом организаторы подиумной церемонии быстро отреагировали на ошибку гонщиков: «неправильные» флаги были убраны меньше, чем за десять секунд, а ещё через некоторое время флаги Монако и Нидерландов вернули, уже поменяв местами.

При этом ошибку Леклера можно объяснить тем, что высота второй и третьей ступеней подиума одинаковая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий