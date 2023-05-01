Леклер и Ферстаппен перепутали места на подиуме Гран-при Азербайджана

Гонщики «Феррари» и «Ред Булл» Шарль Леклер и Макс Ферстаппен случайно заняли места друг друга на подиуме после гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1. Монегаск, первым вышедший на подиум, поднялся на ступеньку, которая предназначалась для обладателя второго места, а появившийся следом Ферстаппен расположился на ступени для пилота, финишировавшего третьим. Ошибка стала очевидной, когда в графике телетрансляции Формулы-1 появились титры, а на экран за подиумом вывели флаги гонщиков: позади Леклера оказался флаг Нидерландов, а за Ферстаппеном — флаг Монако.

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При этом организаторы подиумной церемонии быстро отреагировали на ошибку гонщиков: «неправильные» флаги были убраны меньше, чем за десять секунд, а ещё через некоторое время флаги Монако и Нидерландов вернули, уже поменяв местами.