$79.31-0.6587.58-0.08

Четвёртая команда подаст заявку на участие в Формуле-1

Ещё одна команда подала заявку на участие в Формуле-1 с сезона-2026 — коллектив LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии, сообщает RaceFans.

Четвёртая команда подаст заявку на участие в Формуле-1
© 

Как сообщает источник, проектом занимается Бенджамин Дьюренд, бывший управляющий директор SMP Racing и BR Engineering, работавший в российской программе в WEC. Ранее Дьюренд входил в число основателей другого проекта команды Формулы-1 — Panthera Asia F1 Team.

Помимо Дьюренда, в программе работают и другие экс-участники проекта «Пантера» — Пол Флеминг, получивший пост руководителя, и Эндрю Пайра, занявшего должность коммерческого директора.

В планах команды строительство новой базы в Юго-Восточной Азии, но в первое время машины будут собираться в Европе.

Этот проект — уже четвёртый, подавший заявку на участие в Формуле-1. Ранее свои заявки подали «Андретти», «Хайтек» и «Формула Эквал».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий