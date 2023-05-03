Мазепин обратился в британский суд с просьбой отменить санкции

Российский автогонщик Никита Мазепин, экс-пилот Формулы-1, обратился в суд Соединенного Королевства с просьбой отменить персональные санкции против него, рассказал его представитель. Об этом пишет РИА «Новости».

Мазепин, пояснил представитель гонщика, в своем заявлении сделал акцент на том, что введенные против него рестрикции являются «незаконными».

Свое мнение гонщик обосновал тем, что не имеет никакого отношения к конфликту на Украине.

Напомним, что Никита - сын одного из крупнейших российских бизнесменов Дмитрия Мазепина, входящего в совет директоров «Уралкалия».

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против Дмитрия Мазепина и его сына Никиты персональные ограничительные меры.

В частности, власти Италии наложили арест на жилой комплекс предпринимателя стоимостью $114 млн.