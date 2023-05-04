$79.31-0.6587.58-0.08

«Ред Булл» показал ливрею на Гран-при Майами

Команда «Ред Булл» представила обновлённую раскраску машины на предстоящий с 5 по 7 мая Гран-при Майами. Соответствующий пост был размещён в социальных сетях гоночного коллектива. К обычным цветам автомобиля «Ред Булл» были добавлены малиновые и бирюзовые элементы.

«Ред Булл» показал ливрею на Гран-при Майами
© GETTY IMAGES

«Вайбы Майами. С нетерпением ждём её появление на треке», — говорится в описании к фотографиям.

После четырёх этапов чемпионата мира «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов. На счету австрийской команды 180 очков. У её ближайшего преследователя «Астон Мартин» 87 баллов.

Пилоты «Ред Булла» Макс Ферстаппен и Серхио Перес выиграли все прошедшие Гран-при в сезоне-2023. Нидерландец первенствовал в Бахрейне и Австралии, а мексиканец в Саудовской Аравии и Азербайджане.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий