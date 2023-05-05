Хэмилтон представил новых членов своей команды

«У меня немного другая установка. Роль Каллен разделена между двумя людьми. Сейчас у меня отличная система. Один из парней, Стиво [Стивен Лорд], был со мной с моей первой гонки в «Макларене». Мы с ним одновременно перешли в «Мерседес», он работал в качестве техника по коробкам передач. Потом он перешёл на несколько разных должностей, и сейчас он помогает мне.



В остальном я работаю над своими тренировками с Кайли, она ездит со мной на этапы. Ещё есть Санти и Пенни [Пенни Тоу], отличная команда», — приводит слова Хэмилтона Crash.