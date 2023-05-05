Названы обновления «Феррари» и ещё четырех команд Формулы-1 на Гран-при Майами

Пять команд Формулы-1, включая «Феррари», подготовили обновления болидов на Гран-при Майами, который пройдёт в этот уикенд с 5 по 7 мая, сообщает RaceFans.

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«Ред Булл», «Мерседес», «Альпин», «Макларен» и «Уильямс» не заявляли об обновлениях на этот этап.

«Феррари» привезла в Майами новое днище. Как отмечается в команде, это обновление — часть стандартного цикла разработки машины. Особое внимание улучшению общих аэродинамических характеристик и экономичности болида.

«Хаас» также привёз новое днище, «Альфа Таури» обновила переднее крыло перед этапом в Майами.