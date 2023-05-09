Илон Маск и Джефф Безос посетили Гран-при Формулы-1 в Майами

Двое из топ-10 самых богатых людей в мире, Илон Маск и Джефф Безос, приехали в Майами на выходные, чтобы понаблюдать за гонками Формулы-1. Об этом пишет People.

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Джефф Безос и Элон Маск присутствовали на Гран-при Майами 2023 года на Международном автодроме Майами во Флориде, где они поддерживали разные команды.

51-летний Маск появился на мероприятии в сопровождении своего сына X Æ A-12 и посетил команду Oracle Red Bull Racing.

«Вчера в пит-лейне», — написал Илон Маск в Twitter под с групповой фотографией с гонщиками Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом и директором команды Кристианом Хорнером.

Тем временем 59-летний владелец Amazon Безо сфотографировался с генеральным директором McLaren Racing Заком Брауном. После миллиардера заметили на вечеринке с его возлюбленной Лорен Санчес.