Илон Маск и Джефф Безос посетили Гран-при Формулы-1 в Майами
Двое из топ-10 самых богатых людей в мире, Илон Маск и Джефф Безос, приехали в Майами на выходные, чтобы понаблюдать за гонками Формулы-1. Об этом пишет People.
Джефф Безос и Элон Маск присутствовали на Гран-при Майами 2023 года на Международном автодроме Майами во Флориде, где они поддерживали разные команды.
51-летний Маск появился на мероприятии в сопровождении своего сына X Æ A-12 и посетил команду Oracle Red Bull Racing.
«Вчера в пит-лейне», — написал Илон Маск в Twitter под с групповой фотографией с гонщиками Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом и директором команды Кристианом Хорнером.
Тем временем 59-летний владелец Amazon Безо сфотографировался с генеральным директором McLaren Racing Заком Брауном. После миллиардера заметили на вечеринке с его возлюбленной Лорен Санчес.
Маск также отметил, что у него было «веселое обсуждение аэро- и аккумуляторных технологий в F1», и он поднял «предложение провести гонку F1 на чистых электромобилях против газовых и гибридных».