Фернандо Алонсо может побить рекорд Формулы-1

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может установить уникальное достижение в Формуле-1. Для этого ему нужно одержать победу на Гран-при. В случае успеха он побьёт рекорд серии по перерыву между двумя победами.

В последний раз Фернандо побеждал десять лет назад – в 2013 году на Гран-при Испании. Больший перерыв в победах в «Королевских гонках» лишь у итальянца Риккардо Патрезе. Между двумя его победами прошло шесть лет и 210 дней (Гран-при Южной Африки 1983 года и Гран-при Сан-Марино 1990 года).