$76.82-1.7984.91-2.09

«Не очень верю в других». Ральф Шумахер назвал команду, способную бросить вызов «Ред Булл»

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что после обновлений к европейской части сезона бросить вызов «Ред Булл» может получиться у «Мерседеса».

Ральф Шумахер назвал команду, способную бросить вызов «Ред Булл»
© Чемпионат.com

«В ходе европейской части сезона станет ясно, будет ли «Ред Булл» таким же опасным. Можно предположить, что австрийская команда после модернизации не сможет извлечь из машины максимум. Тогда, возможно, появится шанс для кого-то другого. В частности, возможно, после обновлений придётся снова считаться с «Мерседесом». Я не очень верю в другие команды. «Мерседес» приедет в Европу с совершенно новой концепцией», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий