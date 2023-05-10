«Астон Мартин» и «Хонда» близки к заключению сделки

«Хонда» и «Астон Мартин» приближаются к заключению договоренности о техническом партнерстве.

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Как уже сообщалось ранее в итальянской прессе, «Астон Мартин» ведет переговоры с «Хондой», поскольку команда стремится получить возможность работать с независимым производителем – и не быть клиентской командой «Мерседеса».

В «Астон Мартин» одно время даже рассматривали возможности пойти по пути «Ред Булл» и создать собственное моторное подразделение, но затем от этих планов было решено отказаться.