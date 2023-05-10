Трасса в Шанхае восстановила лицензию на проведение этапа Формулы 1

Международная автофедерация FIA в 2023 году отменила Гран При Китая, но планирует провести гонку в Шанхае в следующем сезоне. В рамках подготовки к возвращению чемпионата мира в Поднебесную трасса Shanghai International Circuit возобновила лицензию на проведение Гран При Формулы 1.

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Предыдущая лицензия, выданная на три года, истекла в 2019 году, когда и проводился последний на сегодняшний день этап чемпионата мира в Китае. Из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений Формула 1 не приезжала в страну в последние годы и потому лицензия для трассы не продлевалась.