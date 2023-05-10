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Трасса в Шанхае восстановила лицензию на проведение этапа Формулы 1

Международная автофедерация FIA в 2023 году отменила Гран При Китая, но планирует провести гонку в Шанхае в следующем сезоне. В рамках подготовки к возвращению чемпионата мира в Поднебесную трасса Shanghai International Circuit возобновила лицензию на проведение Гран При Формулы 1.

Трасса в Шанхае восстановила лицензию на проведение этапа Формулы 1
© autosport.com.ru

Предыдущая лицензия, выданная на три года, истекла в 2019 году, когда и проводился последний на сегодняшний день этап чемпионата мира в Китае. Из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений Формула 1 не приезжала в страну в последние годы и потому лицензия для трассы не продлевалась.

За время вынужденного отсутствия в Шанхае Гран При автодром был отремонтирован и благоустроен, что позволило продлить лицензию. Окончательно право на проведение этапа Формулы 1 будет подтверждено в 2024 году, когда за месяц до даты гонки на Shanghai International Circuit побывает комиссия FIA, которая и проверит соответствие трассы всем нормативам.

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