Шумахер намерен вернуть место боевого пилота Ф-1

Резервный пилот Mercedes Мик Шумахер заявил, что не расстался с мечтой о возвращении на стартовую решётку Формулы 1.

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Немец выступал за Haas на протяжении двух сезонов, но после того как американская команда рассталась с ним не смог найти место для продолжения карьеры.

«Моя цель – снова стать боевым пилотом Формулы 1, – сказал Шумахер-младший в интервью F1-Insider. – С самого начала карьеры у меня был чёткий план. Ещё в картинге я не думал ни о чём, кроме участия в Ф1. Но в итоге всё оказалось совсем иначе».

Ранее бывший генеральный директор Больших Призов Берни Экклстоун посоветовал сыну Михаэля Шумахера найти место в других гонках. Но Мик непреклонен.