Чемпион мира Формулы 1 рассказал, зачем разломал молотком дверь своей квартиры

Зачем Макс Ферстаппен разломал молотком дверь в своей квартире?
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поведал забавную историю о том, как пробил дыру в двери в своей квартире в Монако.
«Я потерял кота. Заметил, что его нигде нет уже три-четыре часа. Обошёл всю квартиру и услышал, что он мяукает в кладовке, – рассказал Макс в стриме в Twitch. – Я попробовал открыть дверь, но бесполезно. Кот задел детскую кроватку – та упала и заблокировала дверь.
Я испробовал все способы. Ничего не получилось, поэтому пришлось взять молоток и пробить дырку в двери. Так старался, что чуть плечо не вывихнул! Представляю, как испугался кот.
Так что теперь у меня в квартире есть дырявая дверь. Надо бы её заменить, но для начала надо как-то открыть, чтобы снять с петель. Ремонтник из меня так себе».
Соцсети