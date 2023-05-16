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Кристиан Хорнер объяснил, почему в бытность пилотом не хотел выступать в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что во время карьеры гонщика решил для себя не стремиться попасть в Формулу-1, так как понимал риски, связанные с этим.

Руководитель «Ред Булл» объяснил, почему не хотел выступать в Формуле-1
© Чемпионат.com

«Хотел ли я выступать в Формуле-1? Абсолютно нет. Я достиг Формулы-2, но понимал, что по мере того, как автомобили становятся всё более мощными, увеличивается и риск. А иметь возможность отключить голову иногда довольно сложно. Я понимал, что мой талант был относительно скромным, и я не был готов рисковать. Во мне был развит инстинкт самосохранения, и внутренний голос говорил: «Это просто глупо». В какой-то момент я понял, что пришло время остановиться. Когда я вижу уровень, на котором сейчас находятся эти ребята, то понимаю, что это безумие», — сказал Хорнер на канале FT Live в YouTube.

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