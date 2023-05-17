Власти Италии призвали отменить Гран При Формулы 1

Заместитель премьер-министра Италии и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини обратился к руководству Формулы 1 с призывом перенести Гран При Эмилии-Романьи на более поздний срок в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе. Проливные дожди привели к наводнениям, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь участников и гостей этапа в Имоле, а также отвлекают ресурсы, необходимые для спасения местных жителей.