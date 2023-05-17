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«Призываем посвятить себя и все ресурсы спасательным работам»: власти Италии за перенос Гран При Эмилии-Романьи

Заместитель премьер-министра Италии и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини обратился к руководству Формулы 1 с призывом перенести Гран При Эмилии-Романьи на более поздний срок в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе. Проливные дожди привели к наводнениям, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь участников и гостей этапа в Имоле, а также отвлекают ресурсы, необходимые для спасения местных жителей.

Власти Италии призвали отменить Гран При Формулы 1
© autosport.com.ru

«Мы считает уместным отложить Гран При Эмилии-Романьи, запланированный на ближайший уик-энд, в свете чрезвычайной ситуации из-за плохой погоды, от которой страдает Эмилия-Романья. Мы поддерживаем прямой контакт между министром, вовлеченными учреждениями и ассоциациями, но призываем посвятить себя и все ресурсы спасательным работам», — приводит слова Маттео Сальвини Sky Italy.

При этом официальное решение о переносе Гран При не принято, поскольку осуществить такую перестановку в рамках текущего сезона непросто. В первую очередь из-за логистических проблем.

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