Гонщик Ферстаппен прокомментировал отмену Гран-при в Италии

Макс Ферстаппен обозначил позицию по отмене Гран-при Эмилии-Романьи
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться в Имоле с 19 по 21 мая. Этап отменили из-за наводнения. Ферстаппен считает решение отменить Гран-при оправданным, так как сейчас необходимо акцентировать всё внимание на помощи пострадавшим.
«Безопасность и помощь людям, которые в ней действительно нуждаются, является сейчас самой главной задачей. Вот о чём нужно думать в настоящий момент в первую очередь. Так что мне кажется вполне логичным, что мы не будем участвовать в гонках в такие моменты, как этот», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.
Напомним, из-за проливных дождей во многих городах региона Эмилии-Романьи сложилась чрезвычайная ситуация. Большое число учреждений остановили работу.