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Макс Ферстаппен обозначил позицию по отмене Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться в Имоле с 19 по 21 мая. Этап отменили из-за наводнения. Ферстаппен считает решение отменить Гран-при оправданным, так как сейчас необходимо акцентировать всё внимание на помощи пострадавшим.

Гонщик Ферстаппен прокомментировал отмену Гран-при в Италии
© Чемпионат.com

«Безопасность и помощь людям, которые в ней действительно нуждаются, является сейчас самой главной задачей. Вот о чём нужно думать в настоящий момент в первую очередь. Так что мне кажется вполне логичным, что мы не будем участвовать в гонках в такие моменты, как этот», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Напомним, из-за проливных дождей во многих городах региона Эмилии-Романьи сложилась чрезвычайная ситуация. Большое число учреждений остановили работу.

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