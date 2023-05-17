Гонщик Ферстаппен прокомментировал отмену Гран-при в Италии

«Безопасность и помощь людям, которые в ней действительно нуждаются, является сейчас самой главной задачей. Вот о чём нужно думать в настоящий момент в первую очередь. Так что мне кажется вполне логичным, что мы не будем участвовать в гонках в такие моменты, как этот», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.