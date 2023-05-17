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Президент Автомобильного клуба Италии: гонка в Имоле на 99% не состоится в этом сезоне

Президент Автомобильного клуба Италии Стикки Дамиани рассказал о том, что Гран-при Эмилии-Романьи, скорее всего, не состоится в этом году.

Президент Автомобильного клуба Италии назвал сроки проведения Гран-при
© РИА Новости

«Принято решение об отмене Гран-при в Имоле. На 99% гонка в этом году не состоится, однако контракт с Формулой-1 будет продлён ещё на один год», — приводит слова Дамиани Tuttosport.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни, причём уже сейчас паддоки трассы частично затопило.

Позже Формула-1 выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.

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