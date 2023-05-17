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Хэмилтон заработал $65 млн за последний год. Заработок Ферстаппена – $64 млн (Forbes)

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял 21-е среди мировых спортсменов по размеру заработка за последний год.

Хэмилтон обогнал Ферстаппена по деньгам
© Sports.ru

Данный рейтинг регулярно составляют журналисты издания Forbes.

Заработок Хэмилтона за этот календарный год составил $65 млн. Из этой суммы 55 млн были заработаны за участие в «Формуле-1», а еще 10 – за счет рекламных активностей вне трассы.

В то же время пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял в рейтинге 22-е место, уступив Хэмилтону всего одну позицию. Заработал же Ферстаппен за последний год $54 млн – всего на 1 млн меньше Хэмилтона.

В случае с Ферстаппеном 60 млн было заработано за участие в «Ф-1» по условиям контракта, а еще 4 млн принесла различная деятельность вне гоночной трассы.

Хэмилтон и Ферстаппен стали единственными гонщиками, попавшими в топ-50 спортсменов по размеру заработка за последний год.

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