Хэмилтон обогнал Ферстаппена по деньгам

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял 21-е среди мировых спортсменов по размеру заработка за последний год.

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Данный рейтинг регулярно составляют журналисты издания Forbes.

Заработок Хэмилтона за этот календарный год составил $65 млн. Из этой суммы 55 млн были заработаны за участие в «Формуле-1», а еще 10 – за счет рекламных активностей вне трассы.

В то же время пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял в рейтинге 22-е место, уступив Хэмилтону всего одну позицию. Заработал же Ферстаппен за последний год $54 млн – всего на 1 млн меньше Хэмилтона.

В случае с Ферстаппеном 60 млн было заработано за участие в «Ф-1» по условиям контракта, а еще 4 млн принесла различная деятельность вне гоночной трассы.