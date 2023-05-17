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Хэмилтон возглавил список богатейших пилотов Ф-1 по итогам 2022 года, опередив Ферстаппена

Издание Forbes составило список спортсменов, получивших наибольший доход (до вычета налогов) по итогам 2022 года.

Хэмилтон возглавил список богатейших пилотов "Формулы 1"
© Чемпионат.com

Лидерами традиционно стали футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, заработавшие $ 136 млн и $ 130 млн соответственно.

Среди пилотов Формулы-1 первым стал (21-й в общей таблице) семикратный чемпион мира британский ветеран Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», заработавший суммарно $ 65 млн ($ 55 млн контракт + $ 10 млн сторонние доходы) и опередивший действующего фаворита сезона Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Голландец получил по контракту $ 60 млн, а его сторонние доходы составили $ 4 млн.

Напомним, в настоящий момент, после пяти этапов, Ферстаппен возглавляет личный зачёт пилотов со 119 очками. Хэмилтон (56 очков) занимает четвёртую строчку.

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