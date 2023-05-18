Босс команды MotoGP жёстко раскритиковал чемпиона мира Баньяю

Это здорово, это позволяет частным командам убедить спонсоров присоединиться к нам. Мы можем сказать им, что они могут здесь побеждать, а не просто заполнить сетку. Баньяя был рад, когда он пришёл и ему дали оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало. Думаю, его как действующего чемпиона мира учили, что нужно семь раз подумать, прежде чем сказать глупость. И тут он сказал такую чушь! Меня это шокировало. Это просто нонсенс! Одной из основных ценностей спорта является уважение и справедливость. И это было как-то неуважительно. К тому же он назвал всего 6-7 десятых, и в своей великой снисходительности не сказал, что надо срезать секунду с круга!», — цитирует Пончараля Crash.