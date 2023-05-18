«Феррари» пожертвует € 1 млн пострадавшим от наводнения в Имоле

Этап в Имоле должен был состояться с 19 по 21 мая, но паддоки трассы частично затопило из-за сильных ливней. Позже появлялась информация о том, что этап может в итоге пройти с 4 по 6 августа. Однако президент Автомобильного клуба Италии Стикки Даммани сообщил, что на 99% гонка в Эмилии-Романье в этом году не состоится.