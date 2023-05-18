Японский автогонщик помог убрать улицы Фаэнцы после наводнения

Цунода помог убрать улицы Фаэнцы после наводнения
Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода присоединился к устранению последствий наводнения.
На ближайшие выходные был запланирован Гран-при Эмилии-Романьи, однако этап «Формулы-1» отменили. К вечеру четверга число жертв наводнения выросло до 13 человек, около 20 тысяч остались без крова.
В соцсетях распространили фото Цуноды на улицах Фаэнцы – города, где расположена база команды. Сообщается, что Юки убирал грязь с улиц и помогал персоналу отеля, где он остановился.