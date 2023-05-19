Новый формат использования шин в квалификации протестируют на Гран При Венгрии

На Гран При Эмилии-Романьи в Формуле 1 должен был быть опробован новый порядок использования шин в квалификации. Связано это с сокращением количества комплектов сликов, доступных каждому пилоту на этапе — в Имолы число комплектов покрышек планировали сократить с 13 до 11 в распределении 3 набора «хард», 4 комплекта «медиум» и столько же «софт». Но из-за отмены уик-энда тесты нового формата сорвались.

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По информации Motorsport Magazin, итальянские шинники от своей идеи не отказались. Новая квалификация теперь пройдёт на Гран При Венгрии, а вместо отменённого уик-энда в Имоле её также планируют опробовать на каком-то из оставшихся этапов сезона-2023, но пока неизвестно, на каком именно.