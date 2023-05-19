Новый формат использования шин в квалификации протестируют на Гран При Венгрии
На Гран При Эмилии-Романьи в Формуле 1 должен был быть опробован новый порядок использования шин в квалификации. Связано это с сокращением количества комплектов сликов, доступных каждому пилоту на этапе — в Имолы число комплектов покрышек планировали сократить с 13 до 11 в распределении 3 набора «хард», 4 комплекта «медиум» и столько же «софт». Но из-за отмены уик-энда тесты нового формата сорвались.
По информации Motorsport Magazin, итальянские шинники от своей идеи не отказались. Новая квалификация теперь пройдёт на Гран При Венгрии, а вместо отменённого уик-энда в Имоле её также планируют опробовать на каком-то из оставшихся этапов сезона-2023, но пока неизвестно, на каком именно.
Напомним, с учётом нововведений в квалификации меняется порядок использования шин. Если раньше каждый пилот волен был выбирать составы по своему желанию, то сейчас в первом сегменте все обязаны ехать на «харде», во втором — на «медиуме», а в финале все должны использовать «софт». Это одновременно и уравняет шансы, и позволит Pirelli за сезон делать на 46 комплектов сликов меньше на каждого пилота, что снизит экологическую нагрузку.