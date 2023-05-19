$80.04-0.7386.50-1.08

Макс Ферстаппен организует виртуальную гонку в Имоле

Пилот австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе со своей киберспортивной командой Redline принял решение устроить онлайн соревнования вместо отменённого из-за наводнения Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом информирует пресс-служба Redline.

Ферстаппен организует виртуальную гонку в Имоле
© Чемпионат.com

Мероприятие пройдёт 21 мая и начнётся в 16:30 мск. Спортивное шоу будет называться Real Racers Never Quit. Гонка будет проводиться на виртуальной версии автодрома в Имоле.

Гран-при Эмилии-Романьи должен был состояться с 19 по 21 мая. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, пройдёт с 26 по 28 мая. Ферстаппен в настоящий момент лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 119 очков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий