Стали известны планы «Феррари» по улучшению болида

Стратегия команды Формулы-1 «Феррари» по обновлениям болида остаётся прежней. Об этом стало известно порталу Motorsport.com.

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По информации источника, итальянская команда сдвинула планы по модернизации болида на Гран-при Испании ещё до того, как стало известно об отмене гонки в Имоле – в «Феррари» ждали тяжёлые погодные условия, неподходящие для внедрения обновлений.

Первоочерёдной задачей итальянского коллектива является введение новой подвески, которая должна улучшить поведение болида в медленных секторах. Равным образом к гонке в Барселоне в «Феррари» надеются модернизировать диффузор.

Помимо этого, сообщает источник, в Маранелло трудятся над совершенствованием ключевых элементов шасси, но новинки в этой области будут представлены позже.