В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков

Как минимум десять автогонщиков были убиты и еще девять ранены неизвестными в мексиканском городке Сан-Висенте, штат Южная Калифорния во время гонки "Cachanillazo". Об этом сообщает телеканал Fox8, ссылаясь на заявление Генеральной прокуратуры Мексики.

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По данным надзорного ведомства, автомобилисты были припаркованы в своих гоночных машинах, когда несколько вооруженных мужчин выскочили из внедорожника и открыли огонь по авто. В материале указывается, что личности и гражданства убитых не разглашаются.