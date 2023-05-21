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В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков

Как минимум десять автогонщиков были убиты и еще девять ранены неизвестными в мексиканском городке Сан-Висенте, штат Южная Калифорния во время гонки "Cachanillazo". Об этом сообщает телеканал Fox8, ссылаясь на заявление Генеральной прокуратуры Мексики.

В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков
© Алексей Куденко/РИА Новости

По данным надзорного ведомства, автомобилисты были припаркованы в своих гоночных машинах, когда несколько вооруженных мужчин выскочили из внедорожника и открыли огонь по авто. В материале указывается, что личности и гражданства убитых не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Херес-де-Гарсия-Салинас группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар, в результате чего скончались семь человек, еще шесть пострадали. Позднее газета "Milenio" писала, что по меньшей мере 26 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на востоке Мексики.

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