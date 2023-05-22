Экс-глава команды "Рено" назвал Алонсо самым совершенным пилотом на Земле

«Воспоминания об Алонсо и Сайнсе? Это очень вовлечённые, профессиональные, дисциплинированные и крайне рациональные пилоты. В то же время они латиноамериканцы, а мне удаётся хорошо ладить с такими людьми.



Карлос впечатляет умением обращать внимание на все детали, особенно на механические составляющие автомобиля. Он как будто инженер. Карлос помогал нам улучшать машину ещё с тех пор, как работал в «Торо Россо».



Фернандо не нуждается в представлении. Он, наверное, самый совершенный пилот на Земле, и я рад снова видеть его на вершине Формулы-1», — приводит слова Абитебуля AS.