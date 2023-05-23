Слухи: «Феррари» предложила Льюису Хэмилтону контракт на $ 50 млн, кто может заменить британца в «Мерседесе»?

Если «Скудерия» каким-то чудом добьётся своего, у Тото Вольфа будут серьёзные проблемы.

Спустя пару месяцев мировые СМИ вновь начали активно обсуждать теоретический переход Льюиса Хэмилтона. У британца истекает контракт с «Мерседесом», и накануне Daily Mail сообщил, что «Феррари» предложила семикратному чемпиону мира зарплату в $ 50 млн, чтобы Льюис уже в 2024 году стал напарником Шарля Леклера. Насколько реален такой переход и что тогда будет с «Мерседесом»?

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Хэмилтон в «Феррари»: за и против

В конце марта мы уже приводили доводы за потенциальный переезд Льюиса в Маранелло, так что отчасти лишь повторим прежние тезисы. Итак, почему предложение «Феррари» может заинтересовать Хэмилтона?

1. Статус. Как ни крути, есть «Феррари», а есть любая другая команда Формулы-1. Для любого пилота выступления за «Скудерию» — нечто особенное, невзирая на всю бедовость итальянской команды. Если же Хэмилтону удалось бы привести «Феррари» к титулу, то это вывело бы легендарность Льюиса на новый уровень, тем более что он стал бы чемпионом уже с третьей командой за карьеру.

2. Деньги. На фоне падения результатов «Мерседеса» и того факта, что сам Хэмилтон не очень-то опережает «дешёвого» Джорджа Расселла, чемпиону пока не удаётся договориться с Тото Вольфом об условиях нового контракта. И тут как раз на горизонте появляется «Феррари» с её прекрасным предложением. Правда, как отмечает La Gazzetta dello Sport, в обмен на чудесную зарплату «Феррари» наверняка отберёт у Хэмилтона ту степень свободы, которой он наслаждается в «Мерседесе». Сохранить все имиджевые права Льюису вряд ли удастся, да и на околополитическую активность Хэмилтона «Феррари» может, скажем так, обратить внимание.

3. Проблемы «Мерседеса». Если бы немцы в этом году оправились от проблем 2022 года, Хэмилтон вряд ли задумался бы о переходе. Но новый провал заставляет задавать вопросы: в состоянии ли «Серебряные стрелы» быстро отыграться? В такой ситуации переход в сопоставимую по уровню «Феррари» уже не выглядит таким страшным. Да, если выбирать между двумя командами, то более оперативного возвращения на вершину ждёшь скорее от «Мерседеса», но, возможно, у Хэмилтона есть некая не слишком утешительная инсайдерская информация, из-за которой он решит уйти.

Минусы перехода тоже понятны. У «Феррари» очередная перестройка, и нет никаких гарантий, что она пройдёт успешнее предыдущих. А между тем последние титулы «Скудерии» в личном и командном зачётах датируются далёкими 2007–2008 годами.

Хэмилтон при этом не может вечно ждать, пока в Маранело всё исправят. Да, по меркам Алонсо Льюис вовсе не «старичок», и всё же у него в запасе не так много сезонов, чтобы взять вожделенный восьмой титул и опередить Михаэля Шумахера. А ведь в случае перехода придётся перестраиваться, адаптироваться, ломать команду под себя… Точно ли Хэмилтон захочет заниматься этим, когда ему исполнится 39 лет перед стартом сезона-2024?

Что, если Хэмилтон правда уйдёт?

Итак, представим, что случилось маловероятное: Хэмилтон не договорился с Вольфом и поставил подпись под контрактом с «Феррари». Кого тогда брать «Мерседесу» на его место? Кратко перечислим все варианты: