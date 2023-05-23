Руководитель «Мерседеса» ответил на вопрос о шансах навязать борьбу «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу шансов его команды навязать борьбу «Ред Булл» после обновлений. Напомним, «Мерседес» подготовил новинки ещё к Гран-при Эмилии-Романьи, который был отменён из-за наводнения в Имоле.