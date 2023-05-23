Bild: переговоры между Хэмилтоном и «Феррари» не ведутся

Обозреватель немецкого издания Bild, комментируя недавнюю новость от Daily Mail, согласно которой итальянская команда Формулы-1 «Феррари» готова предложить британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону внушительный контракт на сумму £ 40 млн (примерно $ 50 млн), заявил, что, согласно источникам Bild, никаких переговоров между Хэмилтоном и «Феррари» на самом деле не ведётся.

Ранее в Daily Mail подчёркивали, что если Хэмилтон подпишет контракт, то «Скудерия» будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса. Ещё одним потенциальным вариантом якобы рассматривается сделка «Феррари» с «Мерседесом», в результате которой Леклер отправится в немецкую команду, а Хэмилтон – в итальянскую.