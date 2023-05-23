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Эксперт: У «Альфа Таури» нет большого будущего, к 2026 году она будет продана

Эксперт Формулы-1 Марк Галлахер считает, что «Ред Булл» будет стремиться продать испытывающую трудности команду «Альфа Таури» до введения следующих серьёзных изменений правил в 2026 году.

Эксперт: у «Альфа Таури» нет будущего, ее продадут
© РИА Новости

«Они создали «Альфа Таури», потому что Дитрих и Хельмут видели конкретную стратегию развития гонщиков,, к тому же это дало им дополнительное место за столом в эпоху Экклстоуна в Формуле-1. Два из 10 мест за столом, 20 процентов сетки. Но больше это не актуально.

Мир изменился, Формула-1 изменилась под влиянием новых владельцев. Они могут продать эту команду за большие деньги. Мы знаем, что есть небольшая группа людей, желающих войти в Формулу 1. Некоторые из них настроены серьёзно и имеют деньги. Я лично буду удивлен, если эта команда будет принадлежать «Ред Булл» к началу действия регламента 2026 года.

У «Альфа Таури» нет большого будущего. Расходы на содержание этой команды влияют на «Ред Булл». Я знаю, что до коронавируса они вложили порядка 83 миллионов. Это значительная сумма денег, чтобы вкладывать ее в команду для развития гонщиков, которые на самом деле никогда не станут лучшими», — приводит слова Галлахера PlanetF1.

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