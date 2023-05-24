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«Хонда» официально возвращается в Формулу-1

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о заключении сотрудничества с японским автогигантом «Хондой». С сезона-2026 британская команда будет использовать в своих болидах двигатели «Хонды».

«Хонда» официально возвращается в Формулу-1
© globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Королевских гонок», «Астон Мартин» заключил долгосрочный контракт с японской компанией, однако его срок не уточняется. Отмечается, что «Хонда» будет поставлять силовые установки, которые будут соответствовать всем новым правилам Формулы-1, которые вступят в силу с 2026 года. Согласно им, новые двигатели будут значительно больше задействовать электроэнергию и использовать 100-процентно экологичное топливо.

«Хонда» до 2021 года была поставщиком двигателей для австрийской команды «Ред Булл», после чего покинула Формулу-1. При этом компания продолжает помогать «Ред Булл» и «Альфа Таури» в разработке моторов, а их соглашение действует до конца 2025 года.

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