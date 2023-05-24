«Хонда» официально возвращается в Формулу-1

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о заключении сотрудничества с японским автогигантом «Хондой». С сезона-2026 британская команда будет использовать в своих болидах двигатели «Хонды».

Как сообщает пресс-служба «Королевских гонок», «Астон Мартин» заключил долгосрочный контракт с японской компанией, однако его срок не уточняется. Отмечается, что «Хонда» будет поставлять силовые установки, которые будут соответствовать всем новым правилам Формулы-1, которые вступят в силу с 2026 года. Согласно им, новые двигатели будут значительно больше задействовать электроэнергию и использовать 100-процентно экологичное топливо.