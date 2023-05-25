ФИА ужесточила правила «Формулы-1», связанные с двойными желтыми флагами, перед Гран-при Монако.

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Такие флаги появляются, когда трасса полностью или частично заблокирована, либо на ней или рядом работают маршалы. Ранее гонщиков обязывали существенно сбросить скорость, не обгонять и быть готовыми сменить направление движения или остановиться.

Новые требования Федерации устанавливают ограничение скорости под двойными желтыми флагами – это также относится к режимам машины безопасности и виртуальной машины безопасности.

Изменение объясняется тем, что раньше в режимах машины безопасности и виртуальной машины безопасности пилот мог, не нарушая «дельту», временно разогнаться, в том числе в месте, где произошел инцидент.