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ФИА ввела ограничение скорости под двойными желтыми флагами

ФИА ужесточила правила «Формулы-1», связанные с двойными желтыми флагами, перед Гран-при Монако.

ФИА ужесточила правила "Формулы-1"
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Такие флаги появляются, когда трасса полностью или частично заблокирована, либо на ней или рядом работают маршалы. Ранее гонщиков обязывали существенно сбросить скорость, не обгонять и быть готовыми сменить направление движения или остановиться.

Новые требования Федерации устанавливают ограничение скорости под двойными желтыми флагами – это также относится к режимам машины безопасности и виртуальной машины безопасности.

Изменение объясняется тем, что раньше в режимах машины безопасности и виртуальной машины безопасности пилот мог, не нарушая «дельту», временно разогнаться, в том числе в месте, где произошел инцидент.

Гонщиков будут предупреждать о приближении к зоне двойных желтых флагов на дисплее руля и с помощью сигнала по радио.

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