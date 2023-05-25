Де Врис отреагировал на слухи о том, что может потерять место в Ф-1

«Я хочу сказать, что для меня это не шок, это нормально, это индустрия, так всегда было в Ред Булл и в Формуле-1. Ты всегда должен выступать, ты всегда должен добиваться результата, и так было на протяжении всей моей карьеры.



Как гонщик, ты всегда борешься за выживание, и тебе всегда нужно выступать, чтобы успешно продолжать свою карьеру. Так что это нормально, так было всегда.



Я определенно думаю, что лично я совершил слишком много ошибок, я признаю это совершенно открыто. Я также считаю, что в некоторые моменты темп был высоким, и это меня подбадривает и придает мне уверенности. Но я не смог выполнить свою работу в конце и не смог собрать все воедино. Я верю, что скорость была, но в равной степени я допустил слишком много ошибок, чтобы превратить это в достойный результат», — приводит слова де Вриса Crash.net.