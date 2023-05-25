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«Это нормально». Де Врис отреагировал на слухи о том, что он может потерять место в Ф-1

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис высказался по поводу слухов о том, что его могут убрать из числа основных пилотов команды за неудовлетворительные результаты на старте сезона.

Де Врис отреагировал на слухи о том, что может потерять место в Ф-1
© Чемпионат.com

«Я хочу сказать, что для меня это не шок, это нормально, это индустрия, так всегда было в Ред Булл и в Формуле-1. Ты всегда должен выступать, ты всегда должен добиваться результата, и так было на протяжении всей моей карьеры.

Как гонщик, ты всегда борешься за выживание, и тебе всегда нужно выступать, чтобы успешно продолжать свою карьеру. Так что это нормально, так было всегда.

Я определенно думаю, что лично я совершил слишком много ошибок, я признаю это совершенно открыто. Я также считаю, что в некоторые моменты темп был высоким, и это меня подбадривает и придает мне уверенности. Но я не смог выполнить свою работу в конце и не смог собрать все воедино. Я верю, что скорость была, но в равной степени я допустил слишком много ошибок, чтобы превратить это в достойный результат», — приводит слова де Вриса Crash.net.

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