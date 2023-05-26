Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Монако. Леклер — второй, Норрис — пятый

Завершилась вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1 на городской трассе в Монте-Карло. Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, местный гонщик Шарль Леклер занял второе место, третьим стал испанец Карлос Сайнс, разбивший машину в конце сессии.