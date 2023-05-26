Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Монако. Леклер — второй, Норрис — пятый
Завершилась вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1 на городской трассе в Монте-Карло. Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, местный гонщик Шарль Леклер занял второе место, третьим стал испанец Карлос Сайнс, разбивший машину в конце сессии.
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка: 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.462 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,065 3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,107 4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,220 5. Ландо Норрис («Макларен») +0,444 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,498 7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529 8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,588 9. Пьер Гасли («Альпин») +0,627 10. Эстебан Окон («Альпин») +0,700 11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,723 12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,729 13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,892 14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,995 15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,058 16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,179 17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,201 18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,211 19. Александер Албон («Уильямс») +1,755 20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,776