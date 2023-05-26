Француз Вести завоевал поул на этапе Ф-2 в Монако

На гоночной трассе в Монте-Карло (Монако) завершилась квалификация Формулы-2. По её итогам поул завоевал датчанин Фредерик Вести, второе место занял француз Виктор Мартинс, третий – лидер чемпионата Тео Пуршер.

Гонщики были разбиты на две группы – A и B. Вести, выступавший во втором заезде, показал лучшее время для обоих зачётов, поэтому члены группы B займут на старте нечётные позиции – первое, третье, пятое и т. д. Участники первого зачёта расположатся на чётных позициях – второе, четвёртое, шестое и т. д.