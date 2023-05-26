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Вести завоевал поул на этапе Ф-2 в Монако, Пуршер — третий на решётке, Иваса — девятый

На гоночной трассе в Монте-Карло (Монако) завершилась квалификация Формулы-2. По её итогам поул завоевал датчанин Фредерик Вести, второе место занял француз Виктор Мартинс, третий – лидер чемпионата Тео Пуршер.

Француз Вести завоевал поул на этапе Ф-2 в Монако
© globallookpress.com

Гонщики были разбиты на две группы – A и B. Вести, выступавший во втором заезде, показал лучшее время для обоих зачётов, поэтому члены группы B займут на старте нечётные позиции – первое, третье, пятое и т. д. Участники первого зачёта расположатся на чётных позициях – второе, четвёртое, шестое и т. д.

Результаты квалификации:

1. Фредерик Вести («Према»)

2. Виктор Мартинс («АРТ»)

3. Тео Пуршер («АРТ»)

4. Джек Дуэн («Виртуози»)

5. Зейн Мэлоуни («Карлин»)

6. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт»)

7. Джек Кроуфорд («Хайтек»)

8. Джехан Дарувала («МП»)

9. Аюму Иваса («ДАМС»)

10. Исак Хаджар («Хайтек»)

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16. Оливер Берман («Према»)

17. Деннис Хаугер («МП»)

Первая гонка Формулы-2 в Монако состоится завтра, 27 мая. Начало заезда — в 15:15 мск.

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